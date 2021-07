Farming Simulator 22 | Un primo sguardo alla tecnologia Parallax Occlusion Mapping

(Di giovedì 1 luglio 2021) In22, le superfici appariranno più realistiche e naturali. Grazie a Parimplementato nel GIANTS Engine 9. Il Parrenderà il terreno e le altre superfici del gioco più dettagliati e dinamici se la funzione è attivata nelle impostazioni. Cercheremo di spiegarlo nel modo più semplice possibile: Parè unagrafica che aumenta i dettagli di una superficie per darle profondità. Come per esempio le tracce di ...

Advertising

krypton_r6 : @DonR6S @SonekR6S Io usavo i cheat su Farming Simulator.. avevo sempre 999k dollari - ReTwitStorm_ita : [Amazon Italia] per #ReTwitStorm_ita #Farming #Simulator 19 #Premium #Edition - PC - GamingToday4 : Farming Simulator 22: Un nuovo trailer annuncia la data di lancio e le nuove colture presenti nel gioco - andrea_griguoli : Farming Simulator 19 Hof Bergmann Trebbiamo la nostra Segale - GameHugITA : RT @PlayStationBit: Nuovo trailer e data di uscita di #FarmingSimulator22, l'atteso simulatore targato @GIANTSSoftware ricco di novità per… -

Ultime Notizie dalla rete : Farming Simulator

... Resident Evil Village, Forspoken ( di cui non si ha alcuna indicazione riguardo la data di lancio se non che avverrà nel 2022 ), Myst, Dota 2, Hired Gun, Baldur's Gate 3,22, ...Anche22, Swordsman Remake, Necromunda: Hired Gun, Vampire: The Masquerade " Bloodhunt, Asterigos, Edge of Eternity e Myst si aggiungeranno presto alla lista. Non è chiaro quando il ...In Farming Simulator 22, le superfici appariranno più realistiche e naturali. Grazie a Parallax Occlusion Mapping implementato nel GIANTS Engine 9. Il ...Siete appassioanti dei simulatori realistici e speravate di ricevere notizie incoraggianti sui titoli presentati all'E3 2021? Siete giocatori curiosi, magari interessati a provare il genere, e vi ...