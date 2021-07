Erri De Luca: "Il problema dei carcerati è che non partecipano ai sondaggi" (Di giovedì 1 luglio 2021) “I pestaggi di detenuti da parte di squadre in divisa non sono episodi isolati e indipendenti”. Quello che è successo il 6 aprile 2020 a Santa Maria Capua Vetere non è un fatto inusuale nei penitenziari italiani. Ne è convito lo scrittore Erri De Luca, che conosce il carcere perché spesso invitato negli istituti di pena. È stato, tra l’altro, tutor del premio Goliarda Sapienza, destinato ai detenuti. Huffpost lo raggiunge qualche giorno dopo le misure cautelari destinate a 52 membri della polizia penitenziaria della struttura campana. “Le mura di una prigione sono isolate, l’abuso è più praticabile”, sottolinea lo scrittore. Un isolamento che non è solo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 luglio 2021) “I pestaggi di detenuti da parte di squadre in divisa non sono episodi isolati e indipendenti”. Quello che è successo il 6 aprile 2020 a Santa Maria Capua Vetere non è un fatto inusuale nei penitenziari italiani. Ne è convito lo scrittoreDe, che conosce il carcere perché spesso invitato negli istituti di pena. È stato, tra l’altro, tutor del premio Goliarda Sapienza, destinato ai detenuti. Huffpost lo raggiunge qualche giorno dopo le misure cautelari destinate a 52 membri della polizia penitenziaria della struttura campana. “Le mura di una prigione sono isolate, l’abuso è più praticabile”, sottolinea lo scrittore. Un isolamento che non è solo ...

