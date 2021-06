Viminale lavora a stretta sui controlli per Inghilterra-Croazia Londra ai tifosi | non andate a Roma

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Il ministero dell'Interno: non ci saranno deroghe a ordinanza su quarantena dalla Gran Bretagna. Appello del governo britannico ai: guardate la partita in tv. Pregliasco: "Con la variante Delta c'è la possibilità di una fregatura"

Intanto ila un piano di rafforzamento dei controlli. 30 giu 12:39 Europei,a piano rafforzamento controlli Potenziamento dei controlli agli aeroporti, alle stazioni e ...In vista del quarto di finale tra Inghilterra e Ucraina , in programma sabato allo stadio Olimpico di Roma , il, secondo quanto si apprende, sta lavorando ad un piano per rafforzare le verifiche e i controlli agli aeroporti, alle stazioni e anche sulle principali arterie autostradali. Obbligo di ...In vista del quarto di finale tra Inghilterra e Ucraina, in programma sabato allo stadio Olimpico di Roma, il Viminale, secondo quanto si apprende, sta lavorando ad un piano per rafforzare le verifich ...Il caso Arquà - Lodi approda anche sul tavolo del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Tre parlamentari, entrambi del centrosinistra, hanno infatti indirizzato interrogazioni alla titolare del Vim ...