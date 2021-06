Temptation Island 2021: numero puntate, coppie, repliche, villaggio (Di mercoledì 30 giugno 2021) Questa sera alle ore 21.30 torna su Canale 5 il “viaggio dei sentimenti” dell’estate, Temptation Island. Anche per questa edizione sei coppie dovranno mettere alla prova il proprio legame con il partner per comprendere fin dove la loro relazione si potrà spingere nel presente e nel futuro. A creare scompiglio tra i protagonisti del programma ci saranno 12 tentatrici e 13 tentatori, pronti a cercare di creare scompiglio tra gli innamorati. Di seguito, ci siamo interessati dei single che adempiranno questo “arduo compito”. Vediamo ora quali sono tutti i dettagli e le anticipazioni in merito alle coppie e al ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 30 giugno 2021) Questa sera alle ore 21.30 torna su Canale 5 il “viaggio dei sentimenti” dell’estate,. Anche per questa edizione seidovranno mettere alla prova il proprio legame con il partner per comprendere fin dove la loro relazione si potrà spingere nel presente e nel futuro. A creare scompiglio tra i protagonisti del programma ci saranno 12 tentatrici e 13 tentatori, pronti a cercare di creare scompiglio tra gli innamorati. Di seguito, ci siamo interessati dei single che adempiranno questo “arduo compito”. Vediamo ora quali sono tutti i dettagli e le anticipazioni in merito allee al ...

Advertising

Striscia : Dicci che stasera inizia Temptation Island, senza dirci che stasera inizia Temptation Island... ?? @TemptationITA… - nicolexwalls1 : RT @psychobizzle: ??| Harry e 0livia sono in Italia per partecipare come concorrenti a Temptation Island - lou91_sunshine : RT @everywh3re: ??| harry styles e olivia wilde parteciperanno a questa edizione di temptation island, ormai è ufficiale!! - alexis___97 : RT @FredMosby_: Questo è il periodo dell'anno in cui Rihanna guarda con stupore l'estratto del suo conto e dice: oh, right, italian Temptat… - everywh3re : ??| harry styles e olivia wilde parteciperanno a questa edizione di temptation island, ormai è ufficiale!! -