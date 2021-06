“Scusate, non ho parole”. Troppa commozione per Roberta Capua: le lacrime in diretta (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nella giornata del 30 giugno è andata in onda la puntata di ‘Estate in diretta’, che sostituisce appunto nella stagione estiva ‘La Vita in diretta’ di Alberto Matano, che è andata in vacanza dopo tantissimi mesi di lavoro duro. E la conduttrice Roberta Capua ha avuto grosse difficoltà e si è commossa. Le lacrime sono infatti diventate protagoniste e il pubblico si è emozionato non poco. Il pianto si è verificato quando si è parlato di un episodio di cui si è discusso a lungo nelle scorse settimane. Qualche giorno fa lei ha rilasciato un’intervista a Radiocorrieretv: “Nella prima puntata mi devo vestire ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nella giornata del 30 giugno è andata in onda la puntata di ‘Estate in’, che sostituisce appunto nella stagione estiva ‘La Vita in’ di Alberto Matano, che è andata in vacanza dopo tantissimi mesi di lavoro duro. E la conduttriceha avuto grosse difficoltà e si è commossa. Lesono infatti diventate protagoniste e il pubblico si è emozionato non poco. Il pianto si è verificato quando si è parlato di un episodio di cui si è discusso a lungo nelle scorse settimane. Qualche giorno fa lei ha rilasciato un’intervista a Radiocorrieretv: “Nella prima puntata mi devo vestire ...

