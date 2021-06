Scippa ragazza alla fermata dell’autobus | arrestato 23enne

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma – Ieri pomeriggio i Carabinieri di Roma Casal Palocco hannoundi origine brasiliana, con precedenti, quale autore dello scippo avvenuto qualche minuto primadi via Aristonico di Alessandria. Il giovane, approfittando della distrazione di unache era in attesa dell’arrivoe stava parlando con altre persone, si è avvicinato alle sue spalle e le ha strappato dal braccio la borsa, fuggendo a piedi nelle vie limitrofe. La pattuglia dei Carabinieri che vigilava la zona, immediatamente allertata ...

Casal Palocco, scippa una ragazza alla fermata del bus: in manette un 23enne

Ostia Tv

A finire in manette un 23enne di origini brasiliane che nel pomeriggio di domenica aveva messo a segno uno scippo alla fermata del bus di via Aristonico di Alessandria ...ROMA – Un episodio spiacevole, quello subito ieri pomeriggio da una ragazza che aspettava l'autobus diventata poco dopo vittima di uno scippo. La giovane si trovava alla fermata in via Aristonico di A ...