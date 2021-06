Recovery, l’appello di The Good Lobby: “Subito una legge sul conflitto d’interessi, gli appetiti sono troppo grandi. Draghi mantenga impegni” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Calendarizzare e discutere le leggi sulla regolamentazione del Lobbying e sul conflitto d’interessi, bloccate da tempo in commissione Affari costituzionali, per mettere al riparo il Recovery Fund e garantire la necessaria trasparenza sull’utilizzo delle risorse. Questo è l’appello lanciato nel corso di un flash mob a Montecitorio da The Good Lobby, che ha consegnato le 40mila firme che chiedono con urgenza l’approvazione in Parlamento delle norme. “Siamo scesi in piazza di fronte alla Camera dei deputati per evocare un futuro che non vorremmo mai vivere: quello in cui le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Calendarizzare e discutere le leggi sulla regolamentazione deling e sul, bloccate da tempo in commissione Affari costituzionali, per mettere al riparo ilFund e garantire la necessaria trasparenza sull’utilizzo delle risorse. Questo èlanciato nel corso di un flash mob a Montecitorio da The, che ha consegnato le 40mila firme che chiedono con urgenza l’approvazione in Parlamento delle norme. “Siamo scesi in piazza di fronte alla Camera dei deputati per evocare un futuro che non vorremmo mai vivere: quello in cui le ...

