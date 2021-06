Migranti:intercettate 2 barche nel crotonese, a bordo in 179 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Due imbarcazioni a vela con a bordo, rispettivamente, 80 e 99 Migranti, sono state individuate al largo della costa calabrese e poi intercettate e condotte nel porto di Crotone da unità del Reparto ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 30 giugno 2021) Due imbarcazioni a vela con a, rispettivamente, 80 e 99, sono state individuate al largo della costa calabrese e poie condotte nel porto di Crotone da unità del Reparto ...

Advertising

CDNewsCalabria : Sbarcati in Calabria 180 migranti: fermati due trafficanti - calabrianewsit : #Migranti: intercettate 2 #Barche nel #Crotonese, a bordo in 179 - - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Migranti:intercettate 2 barche nel crotonese, a bordo in 179 Scortate in porto dalla Guardia di… - wesud_news : Migranti, intercettate 2 barche nel crotonese: a bordo in 179 scortati in porto dalla Guardia di finanza, fermati 2… - LaCnews24 : Migranti, intercettate nel Crotonese due barche con 179 persone: 33 minori a bordo #calabrianotizie #newscalabria -