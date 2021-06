M5S | Paragone | “Scontro Grillo-Conte è lite sul nulla”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) “Loche vede contrappostiha qualcosa di paradossale”. Lo afferma Gianluigi, leader di Italexit. “La verità è che l’Italia non ha più bisogno dell’offerta politica del Movimento 5 Stelle perché i suoi rappresentanti istituzionali hanno tradito tutti gli ideali in cui i cittadini hanno creduto e per i quali li hanno votati. Da forza antisistema si sono trasformati in una specie di junior partner del Partito Democratico. Hanno avuto paura e hanno ceduto su tutto, si sono omologati contraddicendo tutto ciò in cui dicevano di credere. E ora ci sono due presunti leader che litigano sul ...

"Lo scontro che vede contrapposti Grillo e Conte ha qualcosa di paradossale". Lo afferma Gianluigi Paragone, leader di Italexit. "La verità è che l'Italia non ha più bisogno dell'offerta politica del Movimento 5 Stelle perché i suoi rappresentanti istituzionali hanno tradito tutti gli ideali in cui i cittadini hanno creduto e per i quali li hanno votati. Da forza antisistema si sono trasformati in una specie di junior partner del Partito Democratico. Hanno avuto paura e hanno ceduto su tutto, si sono omologati contraddicendo tutto ciò in cui dicevano di credere. E ora ci sono due presunti leader che litigano sul nulla".