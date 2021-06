LIVE Berrettini-Pella 6-4 3-6 6-4 6-0 | Wimbledon 2021 in DIRETTA | l’azzurro comincia a rilento poi domina e vola al 2° turno!

(Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL MATCH 14.26 Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata! 14.25 Diamo un’occhiata alle statistiche: 112 punti totali vinti dalcontro gli 88 vinti dall’argentino. Matteoal servizio perdendo il servizio solo una volta sull’unica palla break concessa contro i 5 break ottenuti su 8 chance concesse dall’argentino. Il classe ’96 conquista l’83% di punti con la prima e il 62% con la seconda contro il 64% di punti vinti con la prima del sudamericano e il 49% con la seconda. 14.23 Matteoshow sul ...

... con ben 9 canali dedicati, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti MAGER - LONDERO 7 - 6, 6 - 0, 4 - 6, 2 - 2I risultati di oggi GIORGI - TEICHMANN 6 - 2, 6 - 2 HIGHLIGHTS- ...... 12:05 - Subito in campoe Giorgi Sul campo 3 debutta il nostro n° 1, Matteo, contro l argentino Guido Pella ( SEGUI QUI IL), mentre sul campo 6 Camila Giorgi sfida Jil ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE QUARTO SET 6-0 GAME SET AND MATCH MATTEO BERRETTINI! BAGEL FINALE A WIMBLEDON 15-40 DUE MATCH POINT BERRETTINI! Gran diritto a sventaglio dell'azzurro. 1 ...La diretta della terza giornata dei Championships. Gli italiani impegnati oggi: Berrettini, Giorgi, Fognini, Sonego, Seppi, Mager e Caruso. In campo anche Djokovic, Murray, Swiatek e Sabalenka ...