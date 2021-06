F1 | dal 2023 il GP di Russia potrebbe vedere l’alternanza Sochi-Sanpietroburgo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Nei giorni scorsi è arrivata l’ufficialità del nuovo Gran Premio di, a partire dal Mondiale di Formula Uno. La gara, infatti, si disputerà sul tracciato denominato “Igora Drive” di San Pietroburgo con il conseguente addio all’attuale sede del GP russo, ovvero l’autodromo di. Come spiega motorsport.com, tuttavia, nonostante il cambio di location, l’evento sarà gestito dallo stesso promoter, Rosgonki, che ha in mano un contratto con validità fino al 2025, per cui ciessere qualche scenario interessante. Il circuito di(ben poco apprezzato dal pubblico) ricavato dal villaggio ...