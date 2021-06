Ddl Zan: Faraone, 'tavolo utile per iter veloce, Iv per portare legge in aula' (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu (Adnkronos) - "Il tavolo politico che abbiamo fortemente voluto si è rivelato utile come avevamo detto perché ogni forza politica ha potuto esprimere il proprio pensiero e confrontarsi con gli altri. Siamo finalmente entrati nel merito: entro venerdì ogni forza politica presenterà le sue proposte e martedi ci sarà una nuova riunione". Lo dice Davide Faraone, presidente dei senatori di Iv. "È importante che il ddl Zan abbia un iter veloce e sicuro perché si approvi una legge che serve al Paese e per non impantanare il Senato che dovrà trattare ad ora sette decreti prima della ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu (Adnkronos) - "Ilpolitico che abbiamo fortemente voluto si è rivelatocome avevamo detto perché ogni forza politica ha potuto esprimere il proprio pensiero e confrontarsi con gli altri. Siamo finalmente entrati nel merito: entro venerdì ogni forza politica presenterà le sue proposte e martedi ci sarà una nuova riunione". Lo dice Davide, presidente dei senatori di Iv. "È importante che il ddl Zan abbia une sicuro perché si approvi unache serve al Paese e per non impantanare il Senato che dovrà trattare ad ora sette decreti prima della ...

