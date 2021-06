Cristina Buccino insieme a Daniele Scardina?

(Di mercoledì 30 giugno 2021) L’ex fidanzato di Diletta Leotta, il pugile, ha finalmente voltato pagina e ha trovato la serenità in amore tra le braccia della bellissima. Le voci di una loro relazione trovano conferma nella paparazzata del settimanale Chi, che li ha beccati in quel di Milano.ha messo ko. Dopo essere stata più volte accostata al centauro Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez Articolo completo: dal blog SoloDonna

Daniele Scardina alias King Toretto dimentica Diletta Leotta con, modella, influencer ed ex protagonista dell'Isola dei Famosi che in passato è stata insieme a Claudio D'Alessio. Daniele Scardina torna ad innamorarsi dopo la Leotta Diletta Leotta, ...Una nuova coppia è nata nello show business? Il settimanale Chi, nel numero in edicola, pubblica in esclusiva le immagini dell'incontro tra Daniele Scardina e. Da un po' di tempo circolavano rumors in merito ad una frequentazione tra il pugile e la showgirl che, ora, sono stati sorpresi dal settimanale Chi in quel di Milano. I due si sono ...L’ex fidanzato di Diletta Leotta, il pugile Daniele Scardina, ha finalmente voltato pagina e ha trovato la serenità in amore tra le braccia ...Daniele Scardina archivia Diletta Leotta: la nuova fiamma è Cristina Buccino Dopo la fine della storia con Diletta Leotta, Daniele Scardina è stato al ...