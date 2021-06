Canada | scoperte altre 182 tombe di nativi vicino a un' ex scuola

(Di mercoledì 30 giugno 2021)182senza nome, tante di bambinitra i 7 e i 15 anni strappati alle loro famiglie, sono statead una terzaresidenziale indigena in. Nelle scorse ...

Altre 182 tombe senza nome, tante di bambini nativi tra i 7 e i 15 anni strappati alle loro famiglie, sono state scoperte vicino ad una terza scuola residenziale indigena in Canada. Nelle scorse settimane erano già state svelate altre centinaia di sepolture anonime. Gli esperti hanno utilizzato un radar a penetrazione del suolo per individuare le tombe.