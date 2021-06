Calciomercato Juventus | doppia beffa | Scambio a centrocampo

Advertising

Gazzetta_it : Juve, stai attenta! Arsenal e Dortmund piombano su Locatelli - Gazzetta_it : Rinnovo Cuadrado, manca solo la firma. Pinsoglio fino al 2023, Chiellini a un passo - DiMarzio : #Calciomercato #Roma, idea #Demiral in difesa: la #Juventus chiede 40 milioni di euro - Cucciolina96251 : RT @calciamo: #Calciomercato: la #juventus starebbe valutando #renatosanches come opzione a centrocampo qualora dovesse saltare #locatelli… - LukValSan : RT @TUTTOJUVE_COM: TMW - Dopo l'Europeo Chiellini firmerà il rinnovo di contratto con la Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

, il futuro portiere bianconero potrebbe arrivare a zero ed è considerato un vero e proprio fuoriclasse., il nuovo futuro portiere dei bianconeri potrebbe ...Non ci sono grandi acquisti all'orizzonte per quanto riguarda ildella. La dirigenza infatti lavora su diversi obiettivi. Ci saranno da cedere alcuni elementi, per non appesantire troppo il monte ingaggi e per non costringere mister Allegri a ...L’amministratore delegato interista ha dato un importante aggiornamento sulla trattativa Hakimi-PSG svelando poi come lui e i suoi uomini si muoveranno nella sessione estiva di mercato.Tutte le news di mercoledì 30 giugno in tempo reale Scorrere la gallery in basso per scoprire tutte le news di giornata sul calciomercato di Serie B, C e D in tempo reale. 19.43 - Il Parma ha preso Da ...