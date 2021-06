Alvino: “Mario Rui sarà ceduto. Due calciatori in arrivo” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Mario Rui potrebbe essere ceduto in questa sessione di mercato. Lo rivela Carlo Alvino, durante il consueto filo diretto con i tifosi del Napoli su radio Kiss Kiss. Il giornalista ha anticipato alcuni movimenti del Napoli di Aurelio De Laurentiiss. “Il Napoli sta cercando di cedere Mario Rui. L’obiettivo della società azzurra è quello di cedere l’ex Roma per provare a prendere un terzino sinistro che nelle intenzioni di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli dovrebbe essere titolare”. Carlo Alvino nel corso del suo intervento ha aggiunto ulteriori dettagli: “Qualora fosse ceduto ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 30 giugno 2021)Rui potrebbe esserein questa sessione di mercato. Lo rivela Carlo, durante il consueto filo diretto con i tifosi del Napoli su radio Kiss Kiss. Il giornalista ha anticipato alcuni movimenti del Napoli di Aurelio De Laurentiiss. “Il Napoli sta cercando di cedereRui. L’obiettivo della società azzurra è quello di cedere l’ex Roma per provare a prendere un terzino sinistro che nelle intenzioni di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli dovrebbe essere titolare”. Carlonel corso del suo intervento ha aggiunto ulteriori dettagli: “Qualora fosse...

