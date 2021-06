Zaro va in pensione dopo 11 anni, pastore tedesco dal fiuto infallibile (Di martedì 29 giugno 2021) AGI - Zaro, straordinario esemplare di pastore tedesco, va in pensione dopo undici anni di servizio al Comando provinciale della Guardia di finanza di Catania. E' stato appena congedato. Per anni, in coppia con il suo conduttore, ha preso parte a numerose attività di controllo del territorio, di vigilanza all'aeroporto, alla stazione ferroviaria, ai caselli autostradali, agli autogrill. E' stato impiegato anche nelle zone della Movida in supporto delle Fiamme gialle e, in diverse circostanze, anche in supporto di altre forze di polizia. Grazie al suo infallibile fiuto è ... Leggi su agi (Di martedì 29 giugno 2021) AGI -, straordinario esemplare di, va inundicidi servizio al Comando provinciale della Guardia di finanza di Catania. E' stato appena congedato. Per, in coppia con il suo conduttore, ha preso parte a numerose attività di controllo del territorio, di vigilanza all'aeroporto, alla stazione ferroviaria, ai caselli autostradali, agli autogrill. E' stato impiegato anche nelle zone della Movida in supporto delle Fiamme gialle e, in diverse circostanze, anche in supporto di altre forze di polizia. Grazie al suo infallibile fiuto è ...

Advertising

GDF : Il cane “ZARO”, pastore tedesco in servizio alla #GuardiadiFinanza di #Catania, dopo 11 anni da protagonista di num… - sulsitodisimone : Zora va in pensione dopo 11 anni, pastore tedesco dal fiuto infallibile - AAndreafusco1 : RT @GDF: Il cane “ZARO”, pastore tedesco in servizio alla #GuardiadiFinanza di #Catania, dopo 11 anni da protagonista di numerose operazion… - forestale82 : RT @GDF: Il cane “ZARO”, pastore tedesco in servizio alla #GuardiadiFinanza di #Catania, dopo 11 anni da protagonista di numerose operazion… - bacamu67 : RT @GDF: Il cane “ZARO”, pastore tedesco in servizio alla #GuardiadiFinanza di #Catania, dopo 11 anni da protagonista di numerose operazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaro pensione Dopo 11 anni lascia 'Zaro', cane antidroga di Gdf Catania Dopo undici anni di servizio al comando provinciale della guardia di finanza di Catania il cane pastore tedesco 'Zaro' è stato congedato e andrà in 'pensione'. Ha partecipato in tutti questi anni, in coppia con il suo conduttore, a numerose attività di controllo del territorio, di vigilanza all'aeroporto, alla ...

Catania, il cane "ZARO" dell'unità cinofila delle fiamme gialle etnee va in pensione Dopo 11 anni di onorato servizio presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania lo splendido cane pastore tedesco "Zaro" è stato congedato e potrà godere della meritata pensione. Ha partecipato in tutti questi anni, in coppia con il suo conduttore, a numerose attività di controllo del territorio, di vigilanza ...

Dopo 11 anni va in pensione Zaro, il cane antidroga di Catania che ha fatto sequestrare svariati quintali di sostanze stupefacenti La Stampa Zora va in pensione dopo 11 anni, pastore tedesco dal fiuto infallibile In servizio al Comando provinciale della Guardia di finanza di Catania, è stato decisivo nel ritrovamento di grossi quantitativi di droga. Adesso è stato adottato dal suo 'partner' conduttore ...

Catania, il cane Zaro va in pensione: per 11 anni al fianco delle fiamme gialle Ha partecipato a numerose attività di controllo del territorio, di vigilanza all’aeroporto, alla stazione ferroviaria, ai caselli autostradali, oltre che nelle zone della movida ...

Dopo undici anni di servizio al comando provinciale della guardia di finanza di Catania il cane pastore tedesco '' è stato congedato e andrà in ''. Ha partecipato in tutti questi anni, in coppia con il suo conduttore, a numerose attività di controllo del territorio, di vigilanza all'aeroporto, alla ...Dopo 11 anni di onorato servizio presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania lo splendido cane pastore tedesco "" è stato congedato e potrà godere della meritata. Ha partecipato in tutti questi anni, in coppia con il suo conduttore, a numerose attività di controllo del territorio, di vigilanza ...In servizio al Comando provinciale della Guardia di finanza di Catania, è stato decisivo nel ritrovamento di grossi quantitativi di droga. Adesso è stato adottato dal suo 'partner' conduttore ...Ha partecipato a numerose attività di controllo del territorio, di vigilanza all’aeroporto, alla stazione ferroviaria, ai caselli autostradali, oltre che nelle zone della movida ...