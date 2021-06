Tale e quale show 2021, Alba Parietti nel cast del programma RAI (Di martedì 29 giugno 2021) Alba Parietti ha annunciato la sua partecipazione a Tale e quale show 2021: è la prima concorrente ad uscire allo scoperto confermando i rumors che circolavano sul web Alba Parietti è entrata nel cast di Tale e quale show 2021: la conduttrice e opinionista lo ha annunciato nel corso in un'intervista al settimanale Chi. È la prima concorrente ad ufficializzare i rumors circolati in queste settimane in rete. Giugno è un mese di provini per gli show che ... Leggi su movieplayer (Di martedì 29 giugno 2021)ha annunciato la sua partecipazione a: è la prima concorrente ad uscire allo scoperto confermando i rumors che circolavano sul webè entrata neldi: la conduttrice e opinionista lo ha annunciato nel corso in un'intervista al settimanale Chi. È la prima concorrente ad ufficializzare i rumors circolati in queste settimane in rete. Giugno è un mese di provini per gliche ...

