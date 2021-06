Nel 2020 più della metà dell’elettricità europea è stata prodotta da fonti rinnovabili. Fossile sorpassato per la prima volta (Di martedì 29 giugno 2021) Lo scorso anno, nell’Unione europea, la produzione di elettricità da fonti rinnovabili ha superato per la prima volta quella delle fonti fossili. Il sorpasso è statocertificato da Eurostat sulla base dei dati preliminari su cui hanno inciso anche forniture e consumi minori causati dal Covid e dalla conseguente sospensione delle attività economiche. Ma il risultato è comunque in linea con una tendenza che dura dagli anni ’90. Un analogo avvicendamento si era verificato in Italia nel maggio 2020 con la generazione da rinnovabili al 51% del totale. Lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Lo scorso anno, nell’Unione, la produzione di elettricità daha superato per laquella dellefossili. Il sorpasso è statocertificato da Eurostat sulla base dei dati preliminari su cui hanno inciso anche forniture e consumi minori causati dal Covid e dalla conseguente sospensione delle attività economiche. Ma il risultato è comunque in linea con una tendenza che dura dagli anni ’90. Un analogo avvicendamento si era verificato in Italia nel maggiocon la generazione daal 51% del totale. Lo ...

Advertising

emergency_ong : 'Il Centro 'Salam' di cardiochirurgia in #Sudan è un esempio di eccellenza medica: all’assistenza medica e chirurgi… - enpaonlus : Tutti gli animali assistiti da Enpa e tutti i volontari che li curano con amore ringraziano chi nel 2020 ha scelto… - SalvatoreMerlo : L’Inpgi, la cassa previdenziale dei giornalisti, è un morto che cammina. Nel 2020 ha chiuso un bilancio con 253 mil… - RaschiDaniele : La Germania non raggiunge le semifinali in 2 competizioni consecutive per la 2° volta nella storia, era successo so… - luigideluca_ : RT @lagegniah: Non perdonare mai e non dimenticare mai quello che hanno fatto all'umanità nel 2020. -