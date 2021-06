Mr Wrong cancellata dal palinsesto del daytime: ecco quando andrà in onda (Di martedì 29 giugno 2021) In casa Mediaset i cambi di palinsesto sono all’ordine del giorno. Questo è ciò che è appena accaduto alla serie turca che vede come protagonista Can Yaman. Le puntate della fiction Mr Wrong, infatti, sono state eliminate dal daytime di Canale 5 e sono state spostate alla sera. Si tratta di una modifica abbastanza consistente caratterizzata dal fatto che la rete ha deciso di puntare su di un’altra serie per quanto riguarda i pomeriggi della rete. Scopriamo nel dettaglio, dunque, tutte le novità che riguardano i palinsesti di Canale 5 dell’estate. I cambi di palinsesto in Mediaset Mr Wrong cambia ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 29 giugno 2021) In casa Mediaset i cambi disono all’ordine del giorno. Questo è ciò che è appena accaduto alla serie turca che vede come protagonista Can Yaman. Le puntate della fiction Mr, infatti, sono state eliminate daldi Canale 5 e sono state spostate alla sera. Si tratta di una modifica abbastanza consistente caratterizzata dal fatto che la rete ha deciso di puntare su di un’altra serie per quanto riguarda i pomeriggi della rete. Scopriamo nel dettaglio, dunque, tutte le novità che riguardano i palinsesti di Canale 5 dell’estate. I cambi diin Mediaset Mrcambia ...

Ultime Notizie dalla rete : Wrong cancellata Mr Wrong fa Flop: Mediaset cancella la Soap con Can Yaman! La storia, quindi, si ripete anche nel nostro Paese, dato che già in Turchia Mr Wrong , secondo alcuni rumor, era stata cancellata proprio per lo stesso motivo, tanto che non è mai stata realizzata ...

Mr Wrong cancellata da Mediaset, da lunedì arriva Brave and Beautiful Terremoto in arrivo su Canale5 e nella vita dei fan di Can Yaman: Mr Wrong cancellata . La serie turca in onda al pomeriggio e nel prime time di lunedì presto finirà in panchina, almeno in parte, per fare posto a Brave and Beautiful. Non c'è bisogno di dire che il ...

Mr Wrong, cambio programmazione: cancellata dal daytime dal 5/07 e passa al martedì sera Blasting News Italia Mediaset, addio ad un’amata serie: non c’è più nei palinsesti Mediaset ha deciso di cancellare un'amata e seguita serie con un protagonista mozzafiato: ecco di quale soap opera si parla ...

Anticipazioni Mr Wrong – Lezioni d’amore: puntate italiane e trame turche Tuttavia le anticipazioni Mr Wrong svelano che la ragazza non vedrà mai quello che il suo ragazzo le ha organizzato. Le anticipazioni Mr Wrong svelano infatti l’arrivo di Tolga, un nuovo personaggio M ...

