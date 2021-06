L’Ucraina non muore mai, ma non è solo fortuna: a Roma ci va Shevchenko, mea culpa Svezia (Di martedì 29 giugno 2021) L’Ucraina non muore mai. Dopo la sconfitta subita dall’Austria ai gironi, con soli tre punti in saccoccia la squadra di Shevchenko sembrava ormai condannata all’eliminazione, o comunque a non essere tra le migliori quattro terze. E invece, la Finlandia e la Slovacchia sono riuscite a rovinare il loro Europeo nell’ultima partita e la squadra ucraina da appesa a un filo si è ritrovata agli ottavi. Potevano ritrovarsi contro la Spagna, così non è stato: è arrivata la Svezia con merito da prima del girone, ma questo deve aver infuso ulteriori certezze alla squadra di cui Mauro Tassotti è il vice. I due ex rossoneri guidano la ... Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021)nonmai. Dopo la sconfitta subita dall’Austria ai gironi, con soli tre punti in saccoccia la squadra disembrava ormai condannata all’eliminazione, o comunque a non essere tra le migliori quattro terze. E invece, la Finlandia e la Slovacchia sono riuscite a rovinare il loro Europeo nell’ultima partita e la squadra ucraina da appesa a un filo si è ritrovata agli ottavi. Potevano ritrovarsi contro la Spagna, così non è stato: è arrivata lacon merito da prima del girone, ma questo deve aver infuso ulteriori certezze alla squadra di cui Mauro Tassotti è il vice. I due ex rossoneri guidano la ...

