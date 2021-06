Le Nazioni Unite per i diritti umani: «Scuse e risarcimenti contro il razzismo» (Di martedì 29 giugno 2021) Bisogna chiedere scusa. Il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani chiede un’azione globale che comprenda anche risarcimenti per fare ammenda, chiedere scusa per il razzismo alle persone di discendenza africana. Un nuovo report dell’agenzia Onu chiede una riforma del sistema educativo e scuse per combattere le discriminazioni che ancora esistono. Leggi su vanityfair (Di martedì 29 giugno 2021) Bisogna chiedere scusa. Il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani chiede un’azione globale che comprenda anche risarcimenti per fare ammenda, chiedere scusa per il razzismo alle persone di discendenza africana. Un nuovo report dell’agenzia Onu chiede una riforma del sistema educativo e scuse per combattere le discriminazioni che ancora esistono.

Le origini dell'Organizzazione delle Nazioni Unite Rai Scuola Le Nazioni Unite per i diritti umani: «Scuse e risarcimenti contro il razzismo» Non solo il caso George Floyd. Il razzismo è sistematico negli Usa e non solo. Un rapporto Onu dice che bisogna ripartire da scuse e risarcimenti facendo anche riforme del sistema della giustizia ...

