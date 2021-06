Decreto sostegni bis, indennità covid: domande al via, a chi spetta (Di martedì 29 giugno 2021) Decreto sostegni bis e indennità covid 19, attivato il servizio per la presentazione della domanda dall’Inps, che ha pubblicato la circolare n. 90. Del provvedimento beneficeranno: i lavoratori stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; gli stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori intermittenti, autonomi occasionali, incaricati di vendita a domicilio e subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali. E ancora: i lavoratori dello spettacolo, gli operai ... Leggi su italiasera (Di martedì 29 giugno 2021)bis e19, attivato il servizio per la presentazione della domanda dall’Inps, che ha pubblicato la circolare n. 90. Del provvedimento beneficeranno: i lavoratori stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; gli stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori intermittenti, autonomi occasionali, incaricati di vendita a domicilio e subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali. E ancora: i lavoratori dellocolo, gli operai ...

