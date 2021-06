CorSport: Insigne rinunci al destro a giro e aiuti un po’ di più Immobile (Di martedì 29 giugno 2021) Insigne la smetta di provare il tiro a giro e inizi ad aiutare di più Immobile. Lo scrive Alberto Dalla Palma sul Corriere dello Sport difendendo la prestazione dell’attaccante della Lazio contro l’Austria. “Non è stata la sua miglior partita in Nazionale, questo è chiaro, ma Immobile sabato sera contro l’Austria è stato comunque il più vivo del tridente scelto da Mancini per affrontare gli Europei. Berardi non ha mai saltato l’uomo, creando la superiorità numerica come aveva fatto contro la Turchia e la Svizzera, mentre Insigne ha sempre fatto la scelta sbagliata quando Ciro, che ha colpito un clamoroso ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 giugno 2021)la smetta di provare il tiro ae inizi ad aiutare di più. Lo scrive Alberto Dalla Palma sul Corriere dello Sport difendendo la prestazione dell’attaccante della Lazio contro l’Austria. “Non è stata la sua miglior partita in Nazionale, questo è chiaro, masabato sera contro l’Austria è stato comunque il più vivo del tridente scelto da Mancini per affrontare gli Europei. Berardi non ha mai saltato l’uomo, creando la superiorità numerica come aveva fatto contro la Turchia e la Svizzera, mentreha sempre fatto la scelta sbagliata quando Ciro, che ha colpito un clamoroso ...

