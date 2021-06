Azzurri in ginocchio: il trionfo delle scemenze (Di martedì 29 giugno 2021) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Video-2021-06-29-at-09.45.17.mp4 Gli europei e gli inginocchiamenti costituiscono la storia più ridicola e più grottesca degli ultimi tempi. Tutto è iniziato male, proseguito peggio e sta finendo in una colossale pagliacciata. Il caso degli Azzurri è forse quello più emblematico. In una partita metà squadra si è inginocchiata, l’altra metà non si è inginocchiata: apriti cielo! C’è chi è intervenuto – ad esempio Enrico Letta dicendo “mi auguro che alla prossima partita tutti quanti gli Azzurri si inginocchieranno” – ed è stato subito servito: nessuno si è inginocchiato. Caso chiuso? Nemmeno ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 29 giugno 2021) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Video-2021-06-29-at-09.45.17.mp4 Gli europei e gli inginocchiamenti costituiscono la storia più ridicola e più grottesca degli ultimi tempi. Tutto è iniziato male, proseguito peggio e sta finendo in una colossale pagliacciata. Il caso degliè forse quello più emblematico. In una partita metà squadra si è inginocchiata, l’altra metà non si è inginocchiata: apriti cielo! C’è chi è intervenuto – ad esempio Enrico Letta dicendo “mi auguro che alla prossima partita tutti quanti glisi inginocchieranno” – ed è stato subito servito: nessuno si è inginocchiato. Caso chiuso? Nemmeno ...

Advertising

ilpost : «E così, alla fine abbiamo scoperto, per bocca di capitan Chiellini, che gli azzurri sono contro il nazismo. Che co… - NicolaPorro : ?? La pagliacciata degli #Azzurri in ginocchio, l'Europa che ci fotte 6 miliardi, gli orfani della #mascherina-bavag… - FBiasin : A proposito della questione 'in ginocchio' la #Figc fa sapere di non aver pubblicato nessuna nota ufficiale e che q… - linolamb : Azzurri in ginocchio: il trionfo delle scemenze - Gandalf1948 : Azzurri in ginocchio per piacere al Belgio? Fabrizio Biasin: la scelta di non scegliere -