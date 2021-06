Australia, aumentano le città in lockdown per la variante Delta (Di martedì 29 giugno 2021) aumentano i casi di Covid-19 causati dalla variante Delta in Australia e aumentano anche le città in lockdown. Al momento, quattro le città chiuse Continua il diffondersi della variante Delta, molto più contagiosa del ceppo originale. Particolarmente preoccupante la situazione in Australia dove le autorità stanno registrando un notevole incremento dei casi. Già nei giorni scorsi la città più importante, Sidney, è stata sottoposta ad un lockdown totale ma da oggi altre ... Leggi su zon (Di martedì 29 giugno 2021)i casi di Covid-19 causati dallainanche lein. Al momento, quattro lechiuse Continua il diffondersi della, molto più contagiosa del ceppo originale. Particolarmente preoccupante la situazione indove le autorità stanno registrando un notevole incremento dei casi. Già nei giorni scorsi lapiù importante, Sidney, è stata sottoposta ad untotale ma da oggi altre ...

chilisummer : In Australia aumentano i casi, QUINDI Martino vuole tenere le discoteche chiuse in Sardegna. - ilmetropolitan : ?? #Coronavirus, #Australia: aumentano i #contagi di #varianteDelta, al via #nuoverestrizioni -