Windows 11 sarà disponibile come upgrade gratuito per i dispositivi Windows 10 solo nel 2022 (Di lunedì 28 giugno 2021) Sappiamo già che Microsoft lancerà Windows 11 entro la fine dell'anno. Il colosso di Redmond ha anche confermato che Windows 11 sarà disponibile come upgrade gratuito per i PC Windows 10 idonei e sui nuovi PC a partire dal periodo delle vacanze invernali. Ora, la società ha chiarito il programma di lancio effettivo di Windows 11.

