Wimbledon 2021 | Jannik Sinner subito eliminato L’ungherese Fucsovics si impone in quattro set

(Di lunedì 28 giugno 2021) Il primoditermina immediatamente per mano di Marton. Il tennista ungherese, numero 48 del mondo, ha sconfitto l’altoatesino inset con il punteggio di 5-7 6-3 7-5 6-3 dopo tre ore e cinque minuti di gioco. Una brutta prestazione quella dell’azzurro, che conferma i problemi sull’erba già riscontrati al Queen’s. Il servizio ha abbandonato la testa di serie numero 19, che ha servito solo il 57% di prime di servizio, faticando poi anche con la seconda. Sono addirittura 55 gli errori non forzati per, che adesso comincerà a preparare la stagione ...

Ultime Notizie dalla rete : Wimbledon 2021

Esordio amaro per Jannik Sinner a, terzo Slam della stagione. L'azzurro, al primo match ufficiale sull'erba di Londra, è stato battuto in rimonta dall'ungherese Marton Fucsovics , numero 48 del mondo. Avanti invece l'...al via: ora in campo Travaglia - Martinez (canale 256), Cecchinato - Broady (canale 255), Fognini - Ramos Vinolas (Sky Sport Arena). TRAVAGLIA - MARTINEZ 3 - 6, 6 - 2 LIVE CECCHINATO - ...Tennis | Featured, Wimbledon | Erba amara per Jannik Sinner, che incamera un'altra delusione nel suo processo di apprendimento, che sta portando forse qualche battuto di arresto di ...Jannik Sinner stecca la prima a Wimbledon e viene eliminato dopo tre ore di gioco dall'ungherese Marton Fucsovics ...