Uno Mattina (Estate) barcolla ma non molla (Di lunedì 28 giugno 2021) Barbara Capponi, UnoMattina Passano le stagioni, si alternano i conduttori (non sempre con successo) ma Uno Mattina sta sempre lì. La persistenza della tradizione ha reso il programma di Rai1 una certezza che mostra i segni del tempo e che sfida ogni spinta innovativa, costituendo però un appuntamento a cui l’ammiraglia non riesce a rinunciare. Anche in Estate. Lo si è visto pure stamane, con il debutto di una nuova edizione di Uno Mattina Estate: il contenitore mattutino che aprirà il palinsesto di Rai1 nei mesi più caldi non ha riservato sorprese (sia in senso positivo, sia in senso negativo), se non ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 28 giugno 2021) Barbara Capponi, UnoPassano le stagioni, si alternano i conduttori (non sempre con successo) ma Unosta sempre lì. La persistenza della tradizione ha reso il programma di Rai1 una certezza che mostra i segni del tempo e che sfida ogni spinta innovativa, costituendo però un appuntamento a cui l’ammiraglia non riesce a rinunciare. Anche in. Lo si è visto pure stamane, con il debutto di una nuova edizione di Uno: il contenitore mattutino che aprirà il palinsesto di Rai1 nei mesi più caldi non ha riservato sorprese (sia in senso positivo, sia in senso negativo), se non ...

