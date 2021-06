Terrorismo | Bertolotti Ispi | “Oggi è post-Isis ed è in ascesa”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 28 giugno 2021) “il, molto più pericoloso”, perché “meno facile da monitorare, e dunque da contrastare”, un “fenomeno sociale sempre in, le cui capacità crescono”, in un periodo storico in cui “l’area calda” è il “Mediterraneo allargato”. Parte da queste premesse Claudio, esperto di Medio Oriente e Nord Africa, radicalizzazione edell’, nonché direttore di Start InSight, nel giorno della ministeriale plenaria della Coalizione globale anti-co-presieduta a Roma dal ministro degli Esteri Luigi ...