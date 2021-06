Svizzera in vantaggio sulla Francia all’intervallo: decide Seferovic di testa (Di lunedì 28 giugno 2021) Svizzera in vantaggio a sorpresa sulla Francia a Bucarest dopo 15? con Haris Seferovic. Cross di Zuber dalla sinistra che trova lo stacco dell’attaccante, che anticipa Lenglet e batte di testa Lloris. Seconda firma per Seferovic a Euro 2020. La squadra di Deschamps reagisce con Mbappé al 26? calcio di punizione che si stampa sulla barriera e sulla ribattuta il giocatore del PSG ci riprova, pallone a lato. Due minuti più tardi è Rabiot a rendersi pericoloso con un missile di sinistro, anche in questo caso Sommer accompagna con lo sguardo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 giugno 2021)ina sorpresaa Bucarest dopo 15? con Haris. Cross di Zuber dalla sinistra che trova lo stacco dell’attaccante, che anticipa Lenglet e batte diLloris. Seconda firma pera Euro 2020. La squadra di Deschamps reagisce con Mbappé al 26? calcio di punizione che si stampabarriera eribattuta il giocatore del PSG ci riprova, pallone a lato. Due minuti più tardi è Rabiot a rendersi pericoloso con un missile di sinistro, anche in questo caso Sommer accompagna con lo sguardo ...

