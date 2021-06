Pensava fosse un'imperfezione sull'unghia, ma era un tumore. Salvata da un articolo online (Di lunedì 28 giugno 2021) Alana Savers, infermiera di 36 anni, ha pensato che la riga sull'unghia fosse un semplice inestetismo , ma era un tumore . La storia dell'infermiera inglese ci invita a riflettere: non sottovalutare ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 giugno 2021) Alana Savers, infermiera di 36 anni, ha pensato che la rigaun semplice inestetismo , ma era un. La storia dell'infermiera inglese ci invita a riflettere: non sottovalutare ...

Advertising

cassolas : @SusyMely1 @LuRos42041247 Pensava che fosse una macchina accessoriata di tutto e invece... - _Ben_9_ : @papispagna La gente pensava che per un campanello fosse successo tutto quel casino. Ma come si fa dai - leggoit : Pensava fosse un'imperfezione sull'unghia, ma era un tumore. #salvata da un #articolo online - rosabarsotti : RT @contropiano: Si pensava fosse un problema di oltreconfine - l’agibilità civica e i diritti umani - è invece questione che riguarda anch… - Magobobo98 : @HHezerS7 @vDoodoooooo Non così forte e difficile da stoppare, il portiere ci è andato con leggerezza proprio perch… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensava fosse Pensava fosse un'imperfezione sull'unghia, ma era un tumore. Salvata da un articolo online Leggi anche > Alana ha pensato che una riga sull'unghia della sua mano fosse un semplice e sgradevole imperfezione del suo corpo, cercando di nasconderla con dello smalto rosso . Ha fatto così per 3 ...

Il Commissario Montalbano: in arrivo le puntate finali Quello che si pensava fosse l'ultimo atto, " Il metodo Catalanotti " con 9 milioni gli spettatori collegati è stato mandando in onda lo scorso marzo. Non è ancora finita, però: ci saranno infatti due ...

Europei 2021, incredibile che inginocchiarsi per il razzismo crei così tante polemiche Il Fatto Quotidiano Sky - La Nazionale si allena in vista del Belgio, resta vivo il ballottaggio Barella-Pessina Da Sky Sport 24, fra i primi ballottaggi sottolineati per la gara contro i Diavoli Rossi, sottolineano in particolare quello a centrocampo fra Nicolò Barella e Matteo Pessina. La rete dell'atalantino ...

Tebas: “Superlega? Perez non è Robin Hood, sorpreso dal Barcellona…” “I fatti sono molto gravi, e questo indipendentemente dal fatto che i club siano spagnoli o meno. Quello che mi fa male è che il Real Madrid pensa che questo progetto possa aiu ...

Leggi anche > Alana ha pensato che una riga sull'unghia della sua manoun semplice e sgradevole imperfezione del suo corpo, cercando di nasconderla con dello smalto rosso . Ha fatto così per 3 ...Quello che sil'ultimo atto, " Il metodo Catalanotti " con 9 milioni gli spettatori collegati è stato mandando in onda lo scorso marzo. Non è ancora finita, però: ci saranno infatti due ...Da Sky Sport 24, fra i primi ballottaggi sottolineati per la gara contro i Diavoli Rossi, sottolineano in particolare quello a centrocampo fra Nicolò Barella e Matteo Pessina. La rete dell'atalantino ...“I fatti sono molto gravi, e questo indipendentemente dal fatto che i club siano spagnoli o meno. Quello che mi fa male è che il Real Madrid pensa che questo progetto possa aiu ...