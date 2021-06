(Di lunedì 28 giugno 2021)a una sanzione di 1.032 euro e dovrà pagare 5mila euro alla parte civile. Il tribunale di Torino ha condannato peraggravata il viceministro dell’Economia, laLaura. Come riporta il sito dell’Ansa, condannati anche altri due imputati, mentre altre tre persone sono state assolte per la “tenuità del fatto”. A gennaio saranno processati altri 6 imputati che hanno scelto l’abbreviato e il patteggiamento. Il procedimento riguardava unsu Facebook in cui criticava unaPd alle amministrative 2016, Lidia Roscaneanu. Sotto il ...

Giulicat1512 : RT @RaffyM48: Beh, possiamo dire che la giustizia trionfa...La Castelli condannata a pagare x aver infangato il nome di Fassino e una candi… - SecolodItalia1 : La grillina Castelli condannata per diffamazione per un post su Fb contro una candidata del Pd… - nicola_vecchio : RT @RaffyM48: Beh, possiamo dire che la giustizia trionfa...La Castelli condannata a pagare x aver infangato il nome di Fassino e una candi… - RaffyM48 : Beh, possiamo dire che la giustizia trionfa...La Castelli condannata a pagare x aver infangato il nome di Fassino e… - Mario84441682 : 'Legami con Fassino?': la grillina condannatax -

, sul web, aveva postato una foto che ritraeva Lidia Lorena Roscaneanu, giovane candidata ... "Che legami ci sono tra i due?" aveva scritto la deputata, specificando che la donna ...