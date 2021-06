Inghilterra, Southgate: “Con la Germania partita che non vale un ottavo di finale” (Di lunedì 28 giugno 2021) “E’ una partita che probabilmente arriva troppo presto, vale più di un ottavo di finale, ma è successa la stessa cosa per Belgio-Portogallo. Per la mia squadra sarà una grande opportunità per fare la storia”. Queste le parole del ct dell’Inghilterra Gareth Southgate, intervenuto alla Bbc alla vigilia dell’ottavo di finale di Euro 2020 contro i tedeschi. “Sarà anche l’occasione per dare alla gente un ricordo diverso, in futuro, di Inghilterra-Germania, che spero siano un po’ diversi da quelli di alcuni di coloro che sono ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 giugno 2021) “E’ unache probabilmente arriva troppo presto,più di undi, ma è successa la stessa cosa per Belgio-Portogallo. Per la mia squadra sarà una grande opportunità per fare la storia”. Queste le parole del ct dell’Gareth, intervenuto alla Bbc alla vigilia dell’didi Euro 2020 contro i tedeschi. “Sarà anche l’occasione per dare alla gente un ricordo diverso, in futuro, di, che spero siano un po’ diversi da quelli di alcuni di coloro che sono ...

Inghilterra, Southgate sorride: Mount e Chilwell a disposizione Gareth Southgate presto ritroverà Mason Mount e Chilwell: i due 'isolati' possibilmente in campo contro la Germania Gareth Southgate può sorridere in vista degli ottavi di finale di Euro 2020 contro la Germania. Come rivela Sky Sport, infatti, domani torneranno a disposizione Mount e Chilwell. I due calciatori, infatti, ...

Inghilterra, Southgate: "Con la Germania partita che non vale un ottavo di finale" Le parole del ct dell'Inghilterra Gareth Southgate, intervenuto alla Bbc alla vigilia dell'ottavo di finale di Euro 2020 contro i tedeschi.

