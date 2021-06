Incassi | A Quiet Place II debutta al primo posto in appena 4 giorni

Advertising

infoitcultura : Vince l'Italia, il cinema perde. 1° posto per A Quiet Place II ma diminuiscono gli incassi - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli Incassi, subito in testa A Quiet Place II Sul podio Una donna promettente e Crude… - CatelliRossella : Incassi, subito in testa A Quiet Place II - Cinema - ANSA - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: #AQuietPlace2 di John Krasinski è primo nella Top 5 degli incassi nel fine settimana al botteghino italiano. Lo seguono #… - MoviesAsbury : #AQuietPlace2 di John Krasinski è primo nella Top 5 degli incassi nel fine settimana al botteghino italiano. Lo seg… -

Ultime Notizie dalla rete : Incassi Quiet

Debutto in testa al box office per APlace II, sequel del thriller - horror rivelazione della scorsa stagione: il film di John Krasinski con Emily Blunt raccoglie in 4 giorni - secondo i dati Cinetel - poco più di 329 mila euro. In ...A vincere vincere il botteghino nazionale, l'ultimo del mese di giugno, è stato come detto A... per ordine del Diavolo e Spirit - Il Ribelle , rispettivamente conda 81 mila euro e 80 ...Vin Diesel da record. F9, ultimo capitolo della saga Fast & Furious, è riuscito ad incassare, nel suo primo weekend statunitense, settanta milioni di dollari, cosa questa che per esempio non è capitat ...di Andrea Chirichelli 1° posto per A Quiet Place II ma diminuiscono gli incassi. Negli USA Fast & Furious 9 viaggia verso i 70 milioni di $: è la cifra più alta mai guadagnata per un debutto in sala n ...