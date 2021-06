Imprese, Giorgetti sigla accordi sviluppo e programma per 289 milioni di investimenti (Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) – Il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato i decreti che autorizzano sei accordi di sviluppo e tre accordi di programma tra il MiSE, una serie di aziende e le Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Sardegna e Veneto. La finalità di questi accordi è favorire la competitività del territorio e la creazione di nuova occupazione, attraverso gli investimenti effettuati dalle Imprese coinvolte. Per la realizzazione di questi interventi sono previsti investimenti per circa 286 ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) – Il ministro delloeconomico Giancarloha firmato i decreti che autorizzano seidie treditra il MiSE, una serie di aziende e le Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Sardegna e Veneto. La finalità di questiè favorire la competitività del territorio e la creazione di nuova occupazione, attraverso glieffettuati dallecoinvolte. Per la realizzazione di questi interventi sono previstiper circa 286 ...

