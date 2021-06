Figliuolo “Entro settembre immunità di gregge”

(Di lunedì 28 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – Prima dell’inverno l’Italia “avrà raggiunto l’di”. Lo ha assicurato il capo della struttura commissariale, generale Francesco Paolo, intervistato da Mara Venier a Domenica In su Rai1. “Sono convinto chefineraggiungeremo l’di– ha detto – Parliamo dell’80% della platea, quindi circa 54,1 milioni di cittadini”, che avranno ricevuto prima e seconda dose. “Oggi siamo a 49,5 milioni circa di sommministrazioni, quasi il 70% della platea dei vaccinabili ha avuto una dose e uno su 3 sono completamente ...

