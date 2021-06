Danimarca | l’esperimento di un collettivo di gruppi media per far pagare le notizie ai giganti tech

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 28 giugno 2021) L’unione fa la forza. Questo il principio secondo cui, in, si è decisa l’alleanza tra tutti idel paese – con la sola eccezione dell’editore di riviste Egmont – in un tentativo di contrattazione collettiva per ottenere i pagamenti dei diritti d’autore da parte di Google e Facebook. L’intenzione è quella di dar vita a uncon quasi 30 societàdanesi che si incontreranno il prossimo venerdì per una prima assemblea generale, sperando di poter creare un modello al quale anche altri paesi europei possano ispirarsi. Tra idanesi che hanno scelto di unisti troviamo DR, ...