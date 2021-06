Crackonosh: il malware che si insidia nei videogiochi (Di lunedì 28 giugno 2021) NBA 2K19, GTA 5, Far Cry 5 e Jurassic World Evolution sono alcuni dei giochi i cui crack installano un malware che usa le risorse di calcolo del PC per minare criptovalute Alcuni pirati informatici stanno usando le copie piratate di alcuni videogiochi (alcuni di loro molto popolari) per diffondere un malware che usa le risorse di calcolo del PC per minare criptovalute. Uno stratagemma che finora ha fruttato ai criminali ben 2 milioni di dollari. Il malware si chiama Crackonosh, come hanno rivelato i ricercatori di Avast. GTA 5 e altri giochi piratati installano un pericoloso malware ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 28 giugno 2021) NBA 2K19, GTA 5, Far Cry 5 e Jurassic World Evolution sono alcuni dei giochi i cui crack installano unche usa le risorse di calcolo del PC per minare criptovalute Alcuni pirati informatici stanno usando le copie piratate di alcuni(alcuni di loro molto popolari) per diffondere unche usa le risorse di calcolo del PC per minare criptovalute. Uno stratagemma che finora ha fruttato ai criminali ben 2 milioni di dollari. Ilsi chiama, come hanno rivelato i ricercatori di Avast. GTA 5 e altri giochi piratati installano un pericoloso...

