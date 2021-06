Covid-19, finti messaggi Green Pass via whatsapp: ecco la truffa (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Negli ultimi giorni, numerosi utenti stanno segnalando la ricezione tramite whatsapp del seguente messaggio : “In questo link puoi scaricare il certificato verde Green Pass Covid-19 che permette liberamente di muoverti in tutta Italia senza mascherina”. Cliccando sul link, l’ignaro utente viene catapultato su una finta pagina istituzionale con numerosi loghi simili agli originali. Proseguendo nella navigazione sul sito, all’utente viene richiesto di inserire i propri dati personali e/o bancari con l’obiettivo di utilizzarli fraudolentemente. La Polizia Postale ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Negli ultimi giorni, numerosi utenti stanno segnalando la ricezione tramitedel seguenteo : “In questo link puoi scaricare il certificato verde-19 che permette liberamente di muoverti in tutta Italia senza mascherina”. Cliccando sul link, l’ignaro utente viene catapultato su una finta pagina istituzionale con numerosi loghi simili agli originali. Proseguendo nella navigazione sul sito, all’utente viene richiesto di inserire i propri dati personali e/o bancari con l’obiettivo di utilizzarli fraudolentemente. La Polizia Postale ...

