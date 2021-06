Beautiful | grandissimo dolore | va via per sempre? | Fan in apprensione

(Di lunedì 28 giugno 2021) Nella prossima puntata di, vedremo un amato personaggio alle prese con un: riuscirà a superare questo momento difficile o andrà via per(Mediaset Play)All’oscuro di tutto quello che è successo a Villa Forrester, Shauna è pronta a far ritorno a Las Vegas. La donna è certa di aver fatto la scelta migliore: non dire nulla a Ridge di quello che ha visto e non mostrargli il video che ha filmato. Infatti, non ha mai voluto fare del male all’uomo che ama e mai gliene farà. Ha capito che lo stilista è innamorato di Brooke e lei non si metterà fra i due. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful grandissimo

Altranotizia

...Flaming pie Heaven on a sunday Used to be bad Sounvenir Little willow Really love you... In questo disco è racchiuso il talento infinito di uncompositore, scritto in solitudine ...... con il Tributo alcompositore. Una serata di grandi atmosfere con tutte le colonne ...97%) 4) Striscia la notizia , Canale5: 2.892.000 spettatori (share 14,97%) 5), Canale5: 2.Dopo 20 anni di grandi successi, Terence Hill lascia Don Matteo: il motivo della sua decisione spiazza tutti. Terence Hill (Instagram) Terence Hill lascia Don Matteo e ad ufficial ...Nelle puntate Usa di Beautiful, Donna Logan non ha dimenticato Eric Forrester, mentre Zoe Buckingham lascia la soap opera ...