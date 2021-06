Va all’asilo a prendere la nipotina ma torna a casa con un’altra bimba: aperta inchiesta (Di domenica 27 giugno 2021) Va a prendere la nipotina all’isola ma a casa porta un’altra bimba. È quello che è accaduto qualche giorno nel comune di Arezzo. Un anziano signore si era recato a scuola per andare a prendere la nipotina. L’equivoco sarebbe partito dal custode dell’asilo e un educatore che hanno consegnato una bambina al nonno ‘sbagliato’. Il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 27 giugno 2021) Va alaall’isola ma aporta. È quello che è accaduto qualche giorno nel comune di Arezzo. Un anziano signore si era recato a scuola per andare ala. L’equivoco sarebbe partito dal custode dell’asilo e un educatore che hanno consegnato una bambina al nonno ‘sbagliato’. Il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

bigina61 : RT @pirata_21: #Arezzo, Nonno prende all'asilo la nipote 'sbagliata'. Sti cazzo di uomini se quando li mandi a prendere qualcosa non gli sc… - pirata_21 : #Arezzo, Nonno prende all'asilo la nipote 'sbagliata'. Sti cazzo di uomini se quando li mandi a prendere qualcosa n… - vincenzolarosa_ : @Karla30113082 Dopo tre anni che vado a prendere mio figlio all’asilo chiedono ancora il mio documento di identità.… - CarpaneseSilva1 : RT @supercocco78: @wushurabbit Poi per tutte le altre cose invece si dice che “fino a 18 anni un minore non è in grado di prendere decision… - Rodolfo14607379 : RT @supercocco78: @wushurabbit Poi per tutte le altre cose invece si dice che “fino a 18 anni un minore non è in grado di prendere decision… -