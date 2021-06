Ustica | Mattarella | Impegno per una più completa ricostruzione fatti

Advertising

Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella in occasione dell'anniversario della strage di #Ustica: - Agenzia_Ansa : Mattarella: 'Riconoscenza per l'impegno delle famiglie delle vittime di #Ustica'. Il messaggio del presidente a 41… - MediasetTgcom24 : Ustica, Mattarella: 'Tragedia straziante senza una verità univoca, il tempo non sanerà mai la ferita' #Ustica… - shoooganai : RT @fcolarieti: L’anniversario della Strage di Ustica. Mattarella: “Dovere della Repubblica ricostruire completamente i fatti”. Fico: “Resp… - ManciniSimona24 : RT @FrancoScarsell2: 27 giugno 1980,una data che nessun deve dimenticare. Oggi è il 41esimo anniversario della Strage di Ustica:il DC9,part… -

Ultime Notizie dalla rete : Ustica Mattarella

Ad affermarlo è il presidente della Repubblica, Sergio, in una dichiarazione in occasione del 41° anniversario della strage di. "La strage di quarantuno anni or sono, nel cielo di ...Così in una nota il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione dell'anniversario della Strage didel 27 giugno 1980 (81 morti). "Nel giorno della ricorrenza il primo ...Una strage “è impressa nella coscienza degli italiani come una tragedia straziante”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricorda i fatti di Ustica e la tragedia dell’aereo precipit ...Milano, 27 giu. (LaPresse) – “La strage di quarantuno anni or sono, nel cielo di Ustica, è impressa nella coscienza degli italiani come una tragedia straziante, che ha strappato alla vita ottantuno pe ...