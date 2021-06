Sampdoria-Barcellona: l’ultima Coppa dei Campioni non si scorda mai (Di domenica 27 giugno 2021) Roma, 27 giu – Per il signor Cosini, protagonista del romanzo “La coscienza di Zeno”, l’ultima sigaretta è un’esperienza piacevolissima. Ha un sapore diverso da tutte le altre, in quanto sa di non poter fumarne più. Per noi che non supereremo mai quella fase ad avere un richiamo differente, possiamo dire romantico, è tutto ciò che riporta il pallone a una dimensione meno commerciale. Ad esempio, l’ultima edizione della Coppa dei Campioni. Dalla stagione 1992/93 l’Uefa opta infatti per una nuova denominazione e per un diverso formato, cambiamento dovuto anche a motivi geopolitici. Con la dissoluzione di Jugoslavia e Unione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 27 giugno 2021) Roma, 27 giu – Per il signor Cosini, protagonista del romanzo “La coscienza di Zeno”,sigaretta è un’esperienza piacevolissima. Ha un sapore diverso da tutte le altre, in quanto sa di non poter fumarne più. Per noi che non supereremo mai quella fase ad avere un richiamo differente, possiamo dire romantico, è tutto ciò che riporta il pallone a una dimensione meno commerciale. Ad esempio,edizione delladei. Dalla stagione 1992/93 l’Uefa opta infatti per una nuova denominazione e per un diverso formato, cambiamento dovuto anche a motivi geopolitici. Con la dissoluzione di Jugoslavia e Unione ...

