Ricerche sul Conero, grida di aiuto ma non si trova nessuno (Di domenica 27 giugno 2021) Una vasta campagna di Ricerche è in corso nell'area del Monte Conero, dopo che alcuni testimoni hanno raccontato di avere sentito delle grida di aiuto, stamattina presto. "Al momento però non è stata ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 27 giugno 2021) Una vasta campagna diè in corso nell'area del Monte, dopo che alcuni testimoni hanno raccontato di avere sentito delledi, stamattina presto. "Al momento però non è stata ...

Ultime Notizie dalla rete : Ricerche sul Bimbo ritrovato nei boschi del Mugello: messaggio dei genitori in un bar: 'Grazie a tutti' ... il bambino di 21 mesi ritrovato nei boschi del dopo 36 ore di ricerche, con un messaggio pubblico ... per il tramite del sindaco Phil Moschetti, e dire grazie all'intera popolazione di Palazzuolo sul ...

Ricerche sul Conero, grida di aiuto ma non si trova nessuno Alle ricerche partecipano i carabinieri della Compagnia Osimo e i vigili del fuoco, con due squadre e alcuni esperti di Tas (Topografia Applicata al Soccorso). I vigili del fuoco stanno lavorando da ...

