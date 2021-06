Marc Marquez: 'Potevo fare podio, ok così. Ora mi serve la vacanza' (Di domenica 27 giugno 2021) Quartararo ha dominato in Olanda , ma nelle retrovie ha brillato la stella di Marc Marquez. Infatti, il numero 93, dopo essere caduto malamente in FP2 e non esser riuscito a chiudere un buon giro in ... Leggi su gazzetta (Di domenica 27 giugno 2021) Quartararo ha dominato in Olanda , ma nelle retrovie ha brillato la stella di. Infatti, il numero 93, dopo essere caduto malamente in FP2 e non esser riuscito a chiudere un buon giro in ...

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Assen 2021: le parole di Marc Marquez dopo la gara in Olanda #MotoGP - folklovermore93 : RT @silviacarpy93: “Durante quale giro ti sei sentito quello di prima?” #MM93 :”Il primo giro, totalmente Marc Márquez” - Gazzetta_it : Assen 2021: le parole di Marc Marquez dopo la gara in Olanda #MotoGP - silviacarpy93 : “Durante quale giro ti sei sentito quello di prima?” #MM93 :”Il primo giro, totalmente Marc Márquez” - CamyGaly : RT @newromantici: - Problemi al braccio - Pista incredibilmente fisica - Highside il venerdì - Caduta in qualifica Parte ventesimo, finisce… -