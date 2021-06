Il papa scrive una lettera di sostegno a padre James Martin, difensore dei diritti Lgbt (Di domenica 27 giugno 2021) “Prego per i tuoi fedeli, i tuoi ‘parrocchiani’, tutti coloro che il Signore ha posto accanto a te perché tu ti prenda cura di loro, li protegga e li faccia crescere nell’amore di nostro Signore Gesù Cristo”. scrive così papa Francesco in una lettera indirizzata al padre gesuita James Martin, difensore dei diritti Lgbtq. Lo scritto - datato 21 giugno, ma pubblicato solo oggi su Twitter dal reverendo - arriva dopo le polemiche per la nota emessa dal Vaticano, in contrasto con il Ddl Zan. “Dio si avvicina con amore ad ognuno dei suoi ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 27 giugno 2021) “Prego per i tuoi fedeli, i tuoi ‘parrocchiani’, tutti coloro che il Signore ha posto accanto a te perché tu ti prenda cura di loro, li protegga e li faccia crescere nell’amore di nostro Signore Gesù Cristo”.cosìFrancesco in unaindirizzata algesuitadeiq. Lo scritto - datato 21 giugno, ma pubblicato solo oggi su Twitter dal reverendo - arriva dopo le polemiche per la nota emessa dal Vaticano, in contrasto con il Ddl Zan. “Dio si avvicina con amore ad ognuno dei suoi ...

