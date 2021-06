(Di domenica 27 giugno 2021) La settimana che porta a. Da domani, il mercato dellaentra nel vivo e i bianconeri intendono tagliare il primo, grande traguardo. Ogni giorno è buono per mettere in agenda il secondo ...

Advertising

forumJuventus : GdS: 'Juve-Locatelli, ci siamo. Oggi l’incontro con il Sassuolo: il nodo è la valutazione del difensore, ballano po… - sportli26181512 : Il nodo Juve-Arthur nei giorni di Locatelli: Sul brasiliano c’è il Psg: possibile scambio di prestiti con Bakker E… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Corsport - Il nodo Juve-Arthur nei giorni di Locatelli - infoitsport : Corsport - Il nodo Juve-Arthur nei giorni di Locatelli - TUTTOJUVE_COM : Corsport - Il nodo Juve-Arthur nei giorni di Locatelli -

Ultime Notizie dalla rete : nodo Juve

Tutto Juve

... quello che nelle intenzioni dovrà servire per completare l'inseguimento a Manuel, la pedina del rilancio e del rinnovamento del centrocampo dellaritargata Allegri . Sale la temperatura, e non ...ILTATTICO - Nelle sue ultime esperienze, Maurizio Sarri ha dimostrato di sapersi adattare ai ... Alla, invece, si è dovuto adeguare alle caratteristiche di una rosa costruita per il gioco ...Su Ruben Botta ci sono le sirene di Frosinone e Ascoli, mentre piace anche Trillò, che nelle ultime ore è stato accostato alla Juve Stabia. Ex di Arzachena e Rieti, Lorenzo Trillò è sceso in campo dic ...Su Corsport: Il nodo Juve-Arthur nei giorni di Locatelli - Il nodo Juve-Arthur nei giorni di Locatelli. Francesi sul brasiliano, possibile scambio di prestiti con l'esterno Bakker che ...