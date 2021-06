F1 GP Stiria 2021, Horner: “Gara quasi perfetta, la migliore dell’anno per noi” (Di domenica 27 giugno 2021) “E’ stata una Gara quasi perfetta. Abbiamo avuto qualche problema con il primo pit stop di Perez, ma i ragazzi hanno recuperato alla grande con le soste successive. E’ indubbiamente la nostra migliore Gara dell’anno”. Lo ha detto Christian Horner ai microfoni di Sky Sport dopo il GP di Stiria. “Oggi Verstappen ha fatto un capolavoro dominando la Gara. E’ stato un inizio di stagione molto positivo per noi, ma dobbiamo continuare su questa strada. E’ importante mettere pressione ai nostri avversari, dobbiamo essere perfetti per batterli – ... Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021) “E’ stata una. Abbiamo avuto qualche problema con il primo pit stop di Perez, ma i ragazzi hanno recuperato alla grande con le soste successive. E’ indubbiamente la nostra”. Lo ha detto Christianai microfoni di Sky Sport dopo il GP di. “Oggi Verstappen ha fatto un capolavoro dominando la. E’ stato un inizio di stagione molto positivo per noi, ma dobbiamo continuare su questa strada. E’ importante mettere pressione ai nostri avversari, dobbiamo essere perfetti per batterli – ...

