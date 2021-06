Esclusiva | Berardi | probabile addio al Sassuolo Due strade in Italia | c’è anche la Lazio

(Di lunedì 28 giugno 2021) Domenicoprobabilmente lascerà ilin questa sessione di mercato. E’una questione di motivazioni: in passato l’esterno offensivo ha detto no a tutti (tre volte alla Juve!) ma ora è il momento di salutare. E così probabilmente accadrà, lo stesso amministratore delegato Carnevali ha detto che non potrebbe dare garanzie su una conferma dell’esterno offensivo calabrese. Aggiungendo che non è una questione economica, traduzione: ilcontinua a valutarlo almeno 40 milioni, ma se qualcuno fosse davvero interessato si troverebbe una soluzione come verrà fatto con la Juve nell’operazione Locatelli. ...

Esclusiva Berardi

